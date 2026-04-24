Посол ЕС: результаты выборов в Венгрии придали новый импульс

Посол Европейского Союза Катарина Матернова считает выборы в Венгрии позитивными для Украины.

Об этом она заявила в интервью Дзеркалу тижня, пишет "Европейская правда".

Матернова подчеркнула, что лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр, который выиграл выборы в стране, сделал позитивные заявления относительно евроинтеграции Украины.

Также она обратила внимание и на то, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который покидает свой пост, снял вето на кредит в размере 90 млрд евро для Украины, что в итоге привело к разблокированию этой помощи.

"На самом деле я считаю, что результаты выборов в Венгрии действительно дали новый импульс, и это позитивно для Украины", – подчеркнула посол ЕС.

Отметим, посол Украины в Венгрии Федор Шандор заявил об ожидании добрососедских отношений с Будапештом после смены власти.

Рекомендуем также статью: От "Дружбы" до Орбана: как происходит смена власти в Венгрии и чего стоит ожидать Украине.