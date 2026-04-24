У Білому домі кажуть, що "іранці попросили про особисту зустріч" із США

Речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що спецпосланники американського президента Стів Віткофф і Джаред Кушнер мають вранці 25 квітня вирушити до Пакистану для проведення переговорів з Іраном.

Про це вона заявила у п’ятницю, 24 квітня, цитує CNN, пише "Європейська правда".

Раніше ЗМІ писали, що американський президент Дональд Трамп відправляє Віткоффа та Кушнера до Пакистану для участі в переговорах з Іраном.

"Я можу підтвердити, що спеціальний посланник Віткофф і Джаред Кушнер завтра вранці знову вирушать до Пакистану для проведення переговорів, прямих переговорів – за посередництва пакистанців, які були неймовірними друзями та посередниками протягом усього цього процесу – з представниками іранської делегації", – заявила вона.

Левітт зазначила, що іранці зв’язалися з ними, "як їх закликав президент", і попросили про особисту зустріч.

"Віцепрезидент залишається глибоко залученим до всього цього процесу, і він буде перебувати тут, у Сполучених Штатах, разом із президентом, держсекретарем Марко Рубіо та всією командою національної безпеки, щоб отримувати оновлення. Звичайно, усі будуть готові вилетіти до Пакистану, якщо це буде необхідно", – сказала вона.

Нагадаємо, 21 квітня Трамп заявив, що продовжує перемир'я з Іраном на невизначений термін на прохання Пакистану.

Також ЗМІ писали, що військове командування США готує плани нових ударів по силах Ірану в районі Ормузької протоки, якщо поточна пауза у бойових діях завершиться без будь-яких домовленостей.