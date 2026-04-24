ЗМІ: Трамп відправляє у Пакистан спецпосланців на переговори з Іраном

Американський президент Дональд Трамп відправляє своїх спеціальних посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Пакистану для участі в переговорах з Іраном.

Про це CNN повідомили два співрозмовники з адміністрації Трампа, передає "Європейська правда".

За словами співрозмовників, Трамп відправляє своїх спецпосланців до Пакистану для участі в переговорах з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі.

Вони зазначили, що віцепрезидент Джей Ді Венс наразі не планує брати участь у зустрічі, оскільки спікер парламенту Ірану Мохаммад-Багер Галібаф також не братиме в ній участі.

Однак, за словами посадовців, віцепрезидент буде готовий вирушити до Ісламабаду, якщо переговори просунуться, а члени його команди перебуватимуть у Пакистані та братимуть участь у переговорах.

Нагадаємо, 21 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що продовжує перемир'я з Іраном на невизначений термін на прохання Пакистану.

Також ЗМІ писали, що військове командування США готує плани нових ударів по силах Ірану в районі Ормузької протоки, якщо поточна пауза у бойових діях завершиться без будь-яких домовленостей.