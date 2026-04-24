В Белом доме заявляют, что "иранцы попросили о личной встрече" с США

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что специальные посланники американского президента Стив Виткофф и Джаред Кушнер должны утром 25 апреля отправиться в Пакистан для проведения переговоров с Ираном.

Об этом она заявила в пятницу, 24 апреля, цитирует CNN, пишет "Европейская правда".

Ранее СМИ писали, что американский президент Дональд Трамп отправляет Виткоффа и Кушнера в Пакистан для участия в переговорах с Ираном.

"Я могу подтвердить, что специальный посланник Виткофф и Джаред Кушнер завтра утром снова отправятся в Пакистан для проведения переговоров, прямых переговоров – при посредничестве пакистанцев, которые были невероятными друзьями и посредниками на протяжении всего этого процесса – с представителями иранской делегации", – заявила она.

Левитт отметила, что иранцы связались с ними, "как их призвал президент", и попросили о личной встрече.

"Вице-президент остается глубоко вовлеченным во весь этот процесс, и он будет находиться здесь, в Соединенных Штатах, вместе с президентом, госсекретарем Марко Рубио и всей командой национальной безопасности, чтобы получать обновления. Конечно, все будут готовы вылететь в Пакистан, если это будет необходимо", – сказала она.

Напомним, 21 апреля Трамп заявил, что продлевает перемирие с Ираном на неопределенный срок по просьбе Пакистана.

Также СМИ писали, что военное командование США готовит планы новых ударов по силам Ирана в районе Ормузского пролива, если текущая пауза в боевых действиях завершится без каких-либо договоренностей.