Білий дім: США бачать певний прогрес з боку Ірану
Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що США "побачили певний прогрес" з боку іранців щодо вирішення кризи на Близькому Сході.
Про це вона сказала у п’ятницю, 24 квітня, цитує CNN, пише "Європейська правда".
Як відомо, Левітт підтвердила, що спецпосланники американського президента Стів Віткофф і Джаред Кушнер мають вранці 25 квітня вирушити до Пакистану для проведення переговорів з Іраном.
"Ми, безумовно, побачили певний прогрес з боку Ірану за останні кілька днів. Президент ухвалив рішення відправити Стіва та Джареда, щоб вислухати іранців, тож подивимося, що вони мають сказати", – сказала вона.
Речниця Білого дому висловила сподівання, що ця зустріч "принесе позитивні результати".
Нагадаємо, 21 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що продовжує перемир'я з Іраном на невизначений термін на прохання Пакистану.
Також ЗМІ писали, що військове командування США готує плани нових ударів по силах Ірану в районі Ормузької протоки, якщо поточна пауза у бойових діях завершиться без будь-яких домовленостей.