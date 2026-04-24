Белый дом: США отмечают определенный прогресс со стороны Ирана

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США "увидели определенный прогресс" со стороны Ирана в решении кризиса на Ближнем Востоке.

Об этом она сказала в пятницу, 24 апреля, цитирует CNN, пишет "Европейская правда".

Как известно, Левитт подтвердила, что спецпосланники американского президента Стив Виткофф и Джаред Кушнер должны утром 25 апреля отправиться в Пакистан для проведения переговоров с Ираном.

"Мы, безусловно, увидели определенный прогресс со стороны Ирана за последние несколько дней. Президент принял решение отправить Стива и Джареда, чтобы выслушать иранцев, так что посмотрим, что они скажут", – сказала она.

Пресс-секретарь Белого дома выразила надежду, что эта встреча "принесет положительные результаты".

Напомним, 21 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что продлевает перемирие с Ираном на неопределенный срок по просьбе Пакистана.

Также СМИ писали, что военное командование США готовит планы новых ударов по силам Ирана в районе Ормузского пролива, если текущая пауза в боевых действиях завершится без каких-либо договоренностей.