Чому перші гроші з 90 млрд євро Україна отримає не відразу і на яких умовах

У четвер, 23 квітня, Рада ЄС нарешті ухвалила зміни до довгострокового бюджету Євросоюзу, які дають можливість фіналізувати надання Україні кредиту ЄС на суму 90 млрд євро у 2026-27 роках.

Тепер не лишилося жодної процедури, на якій одна або кілька "країн-україноскептиків" ЄС могли би заблокувати запуск дворічного пакета допомоги Україні на суму 90 млрд євро.

Але говорити, що процедура завершена, наразі не можна. Попереду – низка узгоджень і з боку ЄС, і з боку Києва.

Про всі деталі кредиту – у важливій статті Тетяни Висоцької та Сергія Сидоренка з "Європейської правди" "Дружба", зброя та реформи. На яких умовах ЄС дасть Україні 90 млрд євро та куди підуть гроші. Далі – стислий її виклад.

Пакет фінансової допомоги на суму в 90 млрд євро країни ЄС одностайно схвалили на своєму саміті у грудні, і він став компромісом – утім, таким, що повністю відповідав запитам Києва. Однак на початку року угорський прем'єр Віктор Орбан раптом одноосібно заблокував процедуру. Угорщина відмовилася голосувати за останнє процедурне рішення, що потребувало одностайності.

За угорською версією, вето було пов’язане з тим, що до Угорщини в січні 2026 року перестала надходити російська нафта через пошкодження російськими ж дронами перекачувальної станції нафтопроводу "Дружба" на Львівщині.

"Немає нафти – немає грошей", – неодноразово заявляв Орбан.

22 квітня "Дружба" відновила роботу, що змусило угорський уряд дати зелене світло кредиту для України за терміновою письмовою процедурою.

Отже, від 23 квітня основна законодавча база для надання кредиту ЄС на підтримку України на 2026-2027 роки у сумі 90 млрд євро схвалена. Але чому ж тоді навіть Зеленський каже, що очікуваний час отримання першого траншу – це травень-червень?

Насправді попереду – ще кілька тижнів, а може, й місяців узгоджень і низка юридичних рішень, які мають ухвалити обидві сторони. Найголовніший етап – це перемовини Єврокомісії з Києвом щодо умов отримання грошей.

Йдеться про перелік реформ, які Україна зобов’яжеться ухвалити в обмін на нові транші. Це будуть реформи, які стосуються верховенства права та боротьби з корупцією.

За словами одного з джерел, можна очікувати, що до умов, виконання яких розблокує для України мільярди фінансової допомоги, увійдуть елементи плану, що відомий за неофіційною назвою "10 пунктів Качки-Кос".

Це – ті реформи, які у Єврокомісії та у столицях вважають найбільш нагальними, за якими слідкують і щодо яких, на жаль, Україна не демонструє достатнього прогресу.

Крім того, Євросоюз та Україна мають ухвалити низку юридичних рішень, які запустять кредит.

Це Кредитна угода на всю суму в 90 млрд євро, яка зараз обговорюється з Україною (проєкт переданий Єврокомісією Україні минулого тижня) та вимагатиме підписання обома сторонами. Це Меморандум про взаєморозуміння щодо макрофінансової допомоги, що визначатиме умови однієї з частин пакета. І це правки та доповнення до кредитної угоди в рамках інструменту Ukraine Facility, що стосуються ще однієї частини.

Для цих 90 млрд євро узгоджений цільовий розподіл виплат: 30 млрд євро на бюджетну підтримку і 60 млрд євро на військову підтримку.

Варто підкреслити: "військові" кошти Україна отримає без жодних умов.

Але бюджетну допомогу – лише в обмін на проведення реформ.

Та для нас особливо важливо те, що українці точно не повертатимуть ці кошти. Україна буде зобов’язана погасити кредит лише у разі, якщо отримає репарації від Росії.

ЄС планує почати надання кредитних коштів Україні – як бюджетну, так і військову підтримку – в другому кварталі 2026 року. Найпізніше, за інформацією співрозмовників "ЄвроПравди" – у середині червня. Але зараз європейська сторона робить усе можливе, щоб гроші могли надійти ще у травні 2026 року (хоча це – досить амбітна мета).

