Почему первые средства из 90 млрд евро Украина получит не сразу и на каких условиях

В четверг, 23 апреля, Совет ЕС наконец-то одобрил поправки к долгосрочному бюджету Евросоюза, которые позволяют завершить оформление кредита ЕС для Украины на сумму 90 млрд евро в 2026–2027 годах.

Теперь не осталось ни одной процедуры, на которой одна или несколько "стран-украиноскептиков" ЕС могли бы заблокировать запуск двухлетнего пакета помощи Украине на сумму 90 млрд евро.

Но говорить, что процедура завершена, пока нельзя. Впереди – ряд согласований и со стороны ЕС, и со стороны Киева.

О всех деталях кредита – в важной статье Татьяны Высоцкой и Сергея Сидоренко из "Европейской правды" "Дружба", оружие и реформы. На каких условиях ЕС даст Украине 90 млрд евро и куда пойдут эти деньги. Далее – краткое изложение статьи.

Пакет финансовой помощи на сумму 90 млрд евро страны ЕС единогласно одобрили на своем саммите в декабре, и он стал компромиссом – впрочем, полностью отвечавшим требованиям Киева. Однако в начале года венгерский премьер Виктор Орбан внезапно в одиночку заблокировал процедуру. Венгрия отказалась голосовать за последнее процедурное решение, которое требовало единогласия.

По венгерской версии, вето было связано с тем, что в Венгрию в январе 2026 года перестала поступать российская нефть из-за повреждения российскими же дронами перекачивающей станции нефтепровода "Дружба" на Львовщине.

"Нет нефти – нет денег", – неоднократно заявлял Орбан.

22 апреля "Дружба" возобновила работу, что заставило венгерское правительство дать зеленый свет кредиту для Украины по срочной письменной процедуре.

Итак, с 23 апреля основная законодательная база для предоставления кредита ЕС в поддержку Украины на 2026–2027 годы в сумме 90 млрд евро одобрена. Но почему же тогда даже Зеленский говорит, что ожидаемое время получения первого транша – это май-июнь?

На самом деле впереди – еще несколько недель, а может, и месяцев согласований и ряд юридических решений, которые должны принять обе стороны. Самый главный этап – это переговоры Еврокомиссии с Киевом относительно условий получения денег.

Речь идет о перечне реформ, которые Украина обязуется принять в обмен на новые транши. Это будут реформы, касающиеся верховенства права и борьбы с коррупцией.

По словам одного из источников, можно ожидать, что в условия, выполнение которых разблокирует для Украины миллиарды финансовой помощи, войдут элементы плана, известного под неофициальным названием "10 пунктов Качки-Коса".

Это – те реформы, которые в Еврокомиссии и в столицах считают наиболее неотложными, за которыми следят и в отношении которых, к сожалению, Украина не демонстрирует достаточного прогресса.

Кроме того, Евросоюз и Украина должны принять ряд юридических решений, которые запустят кредит.

Это Кредитное соглашение на всю сумму в 90 млрд евро, которое сейчас обсуждается с Украиной (проект передан Еврокомиссией Украине на прошлой неделе) и потребует подписания обеими сторонами. Это Меморандум о взаимопонимании относительно макрофинансовой помощи, который определит условия одной из частей пакета. И это поправки и дополнения к кредитному соглашению в рамках инструмента Ukraine Facility, касающиеся еще одной части.

Для этих 90 млрд евро согласовано целевое распределение выплат: 30 млрд евро на бюджетную поддержку и 60 млрд евро на военную поддержку.

Стоит подчеркнуть: "военные" средства Украина получит без каких-либо условий.

Но бюджетную помощь – только в обмен на проведение реформ.

Но для нас особенно важно то, что украинцы точно не будут возвращать эти средства. Украина будет обязана погасить кредит только в том случае, если получит репарации от России.

ЕС планирует начать предоставление кредитных средств Украине – как бюджетной, так и военной поддержки – во втором квартале 2026 года. Самое позднее, по информации собеседников "ЕвроПравды", – в середине июня. Но сейчас европейская сторона делает все возможное, чтобы деньги могли поступить еще в мае 2026 года (хотя это – довольно амбициозная цель).

