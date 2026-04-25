ЕС готов помочь странам Персидского залива диверсифицировать поставки энергоресурсов

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов сотрудничать со странами Персидского залива над новыми проектами по поставкам энергоносителей на мировые рынки, которые не станут заложниками войны или геополитических конфликтов.

Выступая на пресс-конференции по итогам неформальной встречи лидеров ЕС в столице Кипра, фон дер Ляйен сказала, что события прошлого месяца "дали нам суровый урок".

"Наша безопасность не просто связана, она неразрывно связана. Угроза для торгового судна в Ормузском проливе является угрозой, например, для завода в Бельгии", – сказала она.

"Мы также готовы объединить усилия со странами Персидского залива, чтобы диверсифицировать экспортную инфраструктуру, чтобы она не зависела исключительно от Ормузского пролива", – добавила глава Еврокомиссии.

Она также предложила помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры стран Персидского залива, поврежденной во время войны.

По данным СМИ, американские военные обнаружили, что силы Корпуса стражей исламской революции на этой неделе установили в Ормузском проливе новые мины.

17 апреля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "как только позволят условия", Франция и Великобритания начнут чисто оборонительную военную миссию с целью защиты свободы судоходства в Ормузском проливе.

По данным издания The Times, Украина готова направить в Ормузский пролив для разминирования свои минные тральщики из Великобритании.