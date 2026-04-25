Сибіга після нічної атаки РФ: розблоковані рішення ЄС треба негайно реалізувати

Міністр закордонних справ Андрій Сибіна після нічної масованої атаки РФ на Україну заявив про необхідність швидкої реалізації ключових рішень ЄС, які нещодавно було розблоковано.

Про це йдеться у заяві міністра, оприлюдненій МЗС у суботу, повідомляє "Європейська правда".

Сибіга відзначив, що цієї ночі Росія запустила щонайменше 650 дронів і ракет та навмисно завдаючи ударів по цивільних. Унаслідок цієї атаки по всій Україні щонайменше чотири людини загинули, понад тридцять зазнали поранень.

Міністр наголосив, що керівництво Росії має бути повністю притягнуте до відповідальності за ці воєнні злочини.

"Ключові рішення ЄС уже розблоковано, і вони мають бути негайно та в повному обсязі реалізовані. Будь-яке зволікання лише відповідає інтересам Москви. Єдиною адекватною відповіддю на російський терор є максимальний тиск, посилення санкцій та розширення підтримки України, щоб зупинити цю агресію і відновити безпеку в Європі", – заявив глава МЗС України.

Нагадаємо, Рада ЄС 23 квітня за письмовою процедурою ухвалила зміни до довгострокового бюджету ЄС на 2021-27 роки, які дозволять надати Україні 90 млрд євро допомоги у 2026-27 роках, а також 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

Очікується, що перший транш з "військової" частини допомоги ЄС на 90 млрд євро становитиме 6 млрд і надійде Україні щонайпізніше в червні.

Для отримання частини бюджетної підтримки з кредиту на 90 млрд євро від ЄС Україна має провести низку реформ, які стосуються верховенства права та боротьби з корупцією.

