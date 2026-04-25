Сибига после ночной атаки РФ: разблокированные решения ЕС необходимо немедленно реализовать

Министр иностранных дел Андрей Сибига после ночной массированной атаки РФ на Украину заявил о необходимости скорейшей реализации ключевых решений ЕС, которые недавно были разблокированы.

Об этом говорится в заявлении министра, обнародованном МИД в субботу, сообщает "Европейская правда".

Сибига отметил, что этой ночью Россия запустила не менее 650 дронов и ракет и намеренно наносила удары по гражданским объектам. В результате этой атаки по всей Украине погибли как минимум четыре человека, более тридцати получили ранения.

Министр подчеркнул, что руководство России должно быть полностью привлечено к ответственности за эти военные преступления.

"Ключевые решения ЕС уже разблокированы, и они должны быть немедленно и в полном объеме реализованы. Любое промедление лишь отвечает интересам Москвы. Единственным адекватным ответом на российский террор является максимальное давление, усиление санкций и расширение поддержки Украины, чтобы остановить эту агрессию и восстановить безопасность в Европе", – заявил глава МИД Украины.

Напомним, Совет ЕС 23 апреля в письменной процедуреутвердил изменения в долгосрочный бюджет ЕС на 2021-27 годы, которые позволят предоставить Украине 90 млрд евро помощи в 2026-27 годах, а также 20-й пакет санкций ЕС против России.

Ожидается, что первый транш из "военной" части помощи ЕС на 90 млрд евро составит 6 млрд и поступит Украине не позднее июня.

Для получения части бюджетной поддержки из кредита на 90 млрд евро от ЕС Украина должна провести ряд реформ, касающихся верховенства права и борьбы с коррупцией.

