Речниця Трампа йде в декретну відпустку

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила в п’ятницю, що йде у декретну відпустку напередодні народження другої дитини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство AFP.

Білий дім не оголосив, хто замінить Левіт на час її відсутності. Повідомляється, що такі високопосадовці, як віцепрезидент Джей Ді Венс, можуть час від часу проводити пресконференції в Білому домі під час її відсутності. Білий дім також не розкрив, як довго вона буде відсутня.

"Що стосується особистого життя, то це, ймовірно, буде моєю останньою пресконференцією на деякий час. Як ви бачите, я ось-ось народжу", – сказала речниця групі журналістів у Білому домі.

"Я побачу вас дуже скоро. Я знаю, що ви будете в дуже хороших руках з моєю командою тут, у Білому домі. І я знаю, що у всіх вас є особистий номер телефону президента", – пожартувала вона.

Левітт вже є матір'ю хлопчика, який народився в липні 2024 року, і у свої 28 років є наймолодшою людиною, яку коли-небудь призначали на цю напружену та публічну посаду.

Влітку 2024 року вона повернулася до роботи в передвиборчу кампанію президента Дональда Трампа всього через кілька днів після народження своєї першої дитини, а її повернення прискорила спроба вбивства Трампа 13 липня 2024 року.

Левітт є майстром у тому, щоб відповідати на запитання журналістів зневажливими репліками. Зокрема, вона вульгарно відповідала Huffington Post у відповідь на звичайне запитання про те, чому лідери США і РФ обрали місцем зустрічі Будапешт.

Зазначимо, Білий дім обмежує можливість акредитованих журналістів вільно відвідувати кабінети Керолайн Левітт та інших високопосадовців у Західному крилі.