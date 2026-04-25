Пресс-секретарь Трампа уходит в декретный отпуск

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила в пятницу, что уходит в декретный отпуск в преддверии рождения второго ребенка.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство AFP.

Белый дом не объявил, кто заменит Левитт на время ее отсутствия. Сообщается, что такие высокопоставленные чиновники, как вице-президент Джей Ди Венс, могут время от времени проводить пресс-конференции в Белом доме во время ее отсутствия. Белый дом также не раскрыл, как долго она будет отсутствовать.

"Что касается личной жизни, то это, вероятно, будет моей последней пресс-конференцией на некоторое время. Как вы видите, я вот-вот рожу", – сказала пресс-секретарь группе журналистов в Белом доме.

"Я увижу вас очень скоро. Я знаю, что вы будете в очень хороших руках с моей командой здесь, в Белом доме. И я знаю, что у всех вас есть личный номер телефона президента", – пошутила она.

Левитт уже является матерью мальчика, родившегося в июле 2024 года, и в свои 28 лет является самым молодым человеком, когда-либо назначенным на эту напряженную и публичную должность.

Летом 2024 года она вернулась к работе в предвыборной кампании президента Дональда Трампа всего через несколько дней после рождения своего первого ребенка, а ее возвращение ускорила попытка убийства Трампа 13 июля 2024 года.

Левитт – мастер в том, чтобы отвечать на вопросы журналистов пренебрежительными репликами. В частности, она вульгарно ответила Huffington Post в ответ на обычный вопрос о том, почему лидеры США и РФ выбрали местом встречи Будапешт.

Отметим, Белый дом ограничивает возможность аккредитованных журналистов свободно посещать кабинеты Кэролайн Левитт и других высокопоставленных чиновников в Западном крыле.