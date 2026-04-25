Ryanair закриває свою базу в Берліні та звинувачує німецьку авіаційну політику

Лоукостер Ryanair у п’ятницю, 24 квітня, оголосив про намір закрити 24 жовтня свою берлінську базу, що налічує 7 літаків

Про це йдеться у заяві компанії, повідомляє "Європейська правда".

Усі 7 літаків, що базуються в Берліні, будуть перерозподілені до аеропортів з нижчими зборами в інших державах ЄС, які скасували авіаційні податки, таких як Швеція, Словаччина, Албанія та Італія.

"Це є прямим наслідком нещодавнього повідомлення аеропорту Берліна про те, що він знову підвищить збори ще на 10% у період з 2027 по 2029 рік, хоча його і без того високі аеропортові збори зросли на 50% з часів Covid, навіть попри те, що пасажиропотік у Берліні впав на 30%", – йдеться у заяві компанії.

Кількість рейсів авіакомпанії до та з Берліна буде скорочено на 50% у зимовому розкладі.

Ryanair заявляє, що німецька авіаційна політика підвела своїх громадян, оскільки вона покладається на високі авіаційні податки та надмірні аеропортові витрати.

"Замість того, щоб запровадити стимули для відновлення авіакомпаній з нижчою вартістю перевезень, аеропорт Берліна вирішив ще більше підвищити свої і без того високі ціни ще на 10%, що робить Берлін безнадійно неконкурентоспроможним порівняно з конкуруючими європейськими аеропортами", – заявила авіакомпанія.

Нещодавно авіакомпанія Ryanair повідомила, що збільшить час від закриття реєстрації в аеропортах до вильоту.

На початку квітня гендиректор ірландського лоукостера Ryanair Майкл О’Лірі заявив про загрозу перебоїв з постачанням авіаційного пального у травні, якщо війна на Близькому Сході триватиме далі.