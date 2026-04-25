Ryanair закрывает свою базу в Берлине и обвиняет немецкую авиационную политику

Лоукостер Ryanair в пятницу, 24 апреля, объявил о намерении закрыть 24 октября свою берлинскую базу, насчитывающую 7 самолетов

Об этом говорится в заявлении компании, сообщает "Европейская правда".

Все 7 самолетов, базирующихся в Берлине, будут перераспределены в аэропорты с более низкими сборами в других странах ЕС, отменивших авиационные налоги, таких как Швеция, Словакия, Албания и Италия.

"Это является прямым следствием недавнего сообщения аэропорта Берлина о том, что он вновь повысит сборы еще на 10% в период с 2027 по 2029 год, хотя его и без того высокие аэропортовые сборы выросли на 50% со времен Covid, даже несмотря на то, что пассажиропоток в Берлине упал на 30%", – говорится в заявлении компании.

Количество рейсов авиакомпании в и из Берлина будет сокращено на 50% в зимнем расписании.

Ryanair заявляет, что немецкая авиационная политика подвела своих граждан, поскольку она опирается на высокие авиационные налоги и чрезмерные аэропортовые расходы.

"Вместо того, чтобы ввести стимулы для восстановления авиакомпаний с более низкой стоимостью перевозок, аэропорт Берлина решил еще больше повысить свои и без того высокие цены еще на 10%, что делает Берлин безнадежно неконкурентоспособным по сравнению с конкурирующими европейскими аэропортами", – заявила авиакомпания.

Недавно авиакомпания Ryanair сообщила, что увеличит время от закрытия регистрации в аэропортах до вылета.

В начале апреля гендиректор ирландского лоукостера Ryanair Майкл О’Лири заявил об угрозе перебоев с поставками авиационного топлива в мае, если война на Ближнем Востоке будет продолжаться.