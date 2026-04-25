В преддверии годовщины аварии на ЧАЭС ЕС призвал РФ прекратить нападения на ядерные объекты в Украине

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас и Европейская комиссия выступили с совместным заявлением накануне 40-й годовщины Чернобыльской катастрофы

Как сообщает "Европейская правда", текст заявления обнародовала журналистам пресс-служба Европейской службы внешних дел.

В заявлении говорится, что сорок лет назад катастрофа на Чернобыльской АЭС стала одной из самых страшных ядерных аварий в истории человечества, а ее истинные масштабы скрывались советскими властями и стали понятнее лишь с течением времени.

"До сих пор ее последствия остаются суровым напоминанием о том, что обеспечение ядерной безопасности зависит от прозрачности, надежных гарантий и международного сотрудничества. Однако сегодня непрерывные удары Москвы по "Новому защитному укрытию" Чернобыльской АЭС … подрывают десятилетия международных усилий и инвестиций на сумму 2,1 млрд евро, направленных на смягчение последствий катастрофы", – говорится в заявлении.

В то же время в ЕС подчеркивают, что незаконный захват и длительная оккупация Россией Запорожской атомной электростанции значительно повышают риск для жизни людей и охраны окружающей среды. Так же систематические атаки Москвы на энергетическую инфраструктуру Украины угрожают стабильному энергоснабжению, необходимому для безопасной эксплуатации ядерных объектов.

"В эту трагическую годовщину мы призываем Россию немедленно прекратить все атаки на ядерные объекты в Украине и соблюдать "Семь незаменимых принципов ядерной безопасности и физической безопасности во время вооруженного конфликта". Россия будет привлечена к ответственности за создание угрозы общественной безопасности, должна компенсировать нанесенный ущерб и вернуть Украине полный контроль над Запорожской АЭС", – говорится в заявлении.

Напомним, в ночь на 14 февраля 2025 года российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции, повреждения саркофага были существенными.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас осудила российский удар дроном по Чернобыльской АЭС и сказала, что это еще раз показывает, что Россия не ищет мира.