Трамп скасував поїздку Віткоффа і Кушнера на переговори з Іраном

Президент США Дональд Трамп повідомив, що американські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер не поїдуть до Пакистану для проведення переговорів з Іраном.

Про це він сказав у суботу кореспондентці Fox News у Білому домі, повідомляє "Європейська правда".

Трамп зазначив, що американській делегації немає сенсу здійснювати 18-годинний переліт до Пакистану, оскільки у конфлікті з Іраном усі козирі на руках у США. Він додав, що іранці можуть зателефонувати до США в будь-який час.

"Я сказав своїм людям трохи раніше, коли вони готувалися до вильоту: Ні, ви не будете летіти туди 18 годин. У нас усі козирі. Вони можуть зателефонувати нам у будь-який час, але ви більше не будете здійснювати 18-годинні перельоти, щоб сидіти й розмовляти про ніщо", – сказав Трамп.

Також стало відомо, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі вже покинув столицю Пакистану Ісламабад після суботніх переговорів там із прем'єр-міністром країни.

Американські посланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер мали вилетіти в суботу до Ісламабаду для проведення переговорів з іранською делегацією.

Нагадаємо, 21 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що продовжує перемир'я з Іраном на невизначений термін на прохання Пакистану.