Науседа у річницю Чорнобильської катастрофи закликав до санкцій проти "Росатому" 

Президент Литви Гітанас Науседа у річницю аварії на Чорнобильській атомній електростанції закликав до рішучих заходів проти Росії за її використання атомної енергетики у військових цілях.

Як пише "Європейська правда", про це він написав на платформі X.

Науседа наголосив, що через 40 років після аварії на ЧАЕС Росія вкотре ставить світ під ядерну загрозу, атакуючи та окуповуючи українські атомні електростанції.

"Через 40 років після Чорнобильської катастрофи Росія знову ставить світ під загрозу. Від Запоріжжя до Чорнобиля та Острівця (місто, де знаходиться Білоруська АЕС – ред.) Росія використовує атомну енергетику в військових цілях – шляхом окупації, нападів та пошкодження атомних об’єктів", – написав литовський президент.

У цьому контексті він закликав до міжнародних санкцій проти російської корпорації з атомної енергії "Росатома", щоб не допустити повторення історії з ЧАЕС.

Напередодні глава дипломатії ЄС Кая Каллас та Європейська комісія виступили зі спільною заявою до 40-ї річниці Чорнобильської катастрофи, в якій закликали Росію зупинити атаки на ядерні об’єкти в Україні.

Нагадаємо, у ніч проти 14 лютого 2025 року російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції, пошкодження саркофага були суттєві.