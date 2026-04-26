Науседа в годовщину Чернобыльской катастрофы призвал к введению санкций против "Росатома"

Президент Литвы Гитанас Науседа в годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции призвал к принятию решительных мер против России за использование ею атомной энергетики в военных целях.

Как пишет "Европейская правда", об этом он написал на платформе X.

Науседа подчеркнул, что спустя 40 лет после аварии на ЧАЭС Россия в очередной раз подвергает мир ядерной угрозе, атакуя и оккупируя украинские атомные электростанции.

"Спустя 40 лет после Чернобыльской катастрофы Россия снова ставит мир под угрозу.

От Запорожья до Чернобыля и Островца (город, где находится Белорусская АЭС – ред.) Россия использует атомную энергетику в военных целях – путем оккупации, нападений и повреждения атомных объектов", – написал литовский президент.

В этом контексте он призвал к введению международных санкций против российской корпорации по атомной энергии "Росатом", чтобы не допустить повторения истории с ЧАЭС.

Накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас и Европейская комиссия выступили с совместным заявлением к 40-й годовщине Чернобыльской катастрофы, в котором призвали Россию прекратить атаки на ядерные объекты в Украине.

Напомним, в ночь на 14 февраля 2025 года российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции, повреждения саркофага были существенными.