Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" достигла рекордного показателя в опросе

Опросы общественного мнения показывают рекордно высокий результат для ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") – 28%.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного институтом Insa, передает Handelsblatt.

28% респондентов отдали предпочтение ультраправой партии, что на один процентный пункт выше, чем на прошлой неделе. Это также самый высокий результат, который Insa когда-либо фиксировал для "АдН".

Блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) канцлера Фридриха Мерца в новом опросе остается на уровне 24%. Коалиционный партнер ХДС/ХСС, Социал-демократическая партия (СДПГ), получила 14%.

Партия "Зеленые" потеряла один процентный пункт по сравнению с прошлой неделей, упав до 12 процентов, тогда как "Левые" остаются на уровне 11%.

Для этого исследования институт Insa опросил 1203 человека в период с 20 по 24 апреля.

На прошлой неделе результаты опроса социологического института YouGov показали, что "Альтернатива для Германии" является самой сильной партией в стране; за нее готовы проголосовать 27% опрошенных.

Еще один опрос показал, что лишь 15% немцев удовлетворены федеральным правительством Фридриха Мерца, что является худшим результатом для нынешней коалиции.

По данным американского института исследования общественного мнения Morning Consult, немецкий канцлер Фридрих Мерц стал самым непопулярным среди лидеров 24 демократических стран.