Європейські лідери засудили стрілянину на вечері, де перебував Трамп

Лідери Європейського Союзу та країни Європи відреагували на повідомлення про стрілянину у вашингтонському готелі, де перебував президент США Дональд Трамп з першою леді Меланією Трамп та низкою високопосадовців своєї адміністрації.

Як повідомляє "Європейська правда", лідери опублікували свої заяви в X.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила про полегшення з приводу того, що всі присутні на заході, зокрема і президент США Трампа, перебувають у безпеці. Вона побажала одужання пораненому офіцеру Секретної служби США та засудила прояви політичного насильства.

"Політичному насильству немає місця в демократії. Захід, покликаний вшанувати вільну пресу, ніколи не повинен перетворюватися на місце страху", – написала Каллас.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила подяку правоохоронцям та рятувальникам за оперативну реакцію та заявила про полегшення через те, що подружжя Трампів та гості заходу перебувають в безпеці.

"Насильству немає місця в політиці, ніколи", – додала глава Єврокомісії.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, з яким американський президент неодноразово конфліктував, засудив напад у Вашингтоні, заявивши, що насильство "не є виходом".

"Насильство ніколи не є виходом. Людство зможе рухатися вперед лише завдяки демократії, співіснуванню та миру", – наголосив Санчес.

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що був "шокований" подіями у Вашингтоні, та висловив полегшення, що ніхто з присутніх на заході не постраждав.

"Будь-який напад на демократичні інститути або на свободу преси має бути засуджений найрішучіше", – додав Стармер.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також засудив стрілянину, яка сталася у Вашингтоні на заході за участю американського президента.

Як повідомлялося, увечері 25 квітня у Вашингтоні під час вечері кореспондентів Білого дому у готелі, де перебував президент США Дональд Трамп з першою леді Меланією Трамп, пролунали постріли; їх екстрено евакуювали.

За даними правоохоронців, нападником виявився 31-річний вчитель Коул Томас Аллен з Торранса, штат Каліфорнія. Його затримали. Мотиви нападника невідомі.

Трамп, коментуючи інцидент після евакуації, припустив, що саме він міг бути ціллю нападника.