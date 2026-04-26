Укр Рус Eng

Европейские лидеры осудили стрельбу во время ужина, на котором присутствовал Трамп

Новости — Воскресенье, 26 апреля 2026, 11:16 — Ольга Ковальчук

Лидеры Европейского Союза и европейские страны отреагировали на сообщения о стрельбе в вашингтонском отеле, где находился президент США Дональд Трамп с первой леди Меланией Трамп и рядом высокопоставленных чиновников своей администрации.

Как сообщает "Европейская правда", лидеры опубликовали свои заявления в X.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила об облегчении в связи с тем, что все присутствующие на мероприятии, в том числе и президент США Трамп, находятся в безопасности. Она пожелала выздоровления раненому офицеру Секретной службы США и осудила проявления политического насилия.

"Политическому насилию нет места в демократии. Мероприятие, призванное почтить свободную прессу, никогда не должно превращаться в место страха", – написала Каллас.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила благодарность правоохранителям и спасателям за оперативную реакцию и заявила об облегчении от того, что супруги Трампы и гости мероприятия находятся в безопасности.

"Насилию нет места в политике, никогда", – добавила глава Еврокомиссии.

Премьер-министр Испании Педро Санчес, с которым американский президент неоднократно конфликтовал, осудил нападение в Вашингтоне, заявив, что насилие "не является выходом".

"Насилие никогда не является выходом. Человечество сможет двигаться вперед только благодаря демократии, сосуществованию и миру", – подчеркнул Санчес.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что был "шокирован" событиями в Вашингтоне, и выразил облегчение, что никто из присутствующих на мероприятии не пострадал.

"Любое посягательство на демократические институты или на свободу прессы должно быть осуждено самым решительным образом", – добавил Стармер.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также осудил стрельбу, произошедшую в Вашингтоне на мероприятии с участием американского президента.

Как сообщалось, вечером 25 апреля в Вашингтоне во время ужина корреспондентов Белого дома в отеле, где находился президент США Дональд Трамп с первой леди Меланией Трамп, раздались выстрелы; их экстренно эвакуировали.

По данным правоохранительных органов, нападавшем оказался 31-летний учитель Коул Томас Аллен из Торранса, штат Калифорния. Его задержали. Мотивы нападавшего неизвестны.

Трамп, комментируя инцидент после эвакуации, предположил, что именно он мог быть целью нападавшего.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Еврокомиссия Испания Великобритания Трамп
Реклама: