Европейские лидеры осудили стрельбу во время ужина, на котором присутствовал Трамп

Лидеры Европейского Союза и европейские страны отреагировали на сообщения о стрельбе в вашингтонском отеле, где находился президент США Дональд Трамп с первой леди Меланией Трамп и рядом высокопоставленных чиновников своей администрации.

Как сообщает "Европейская правда", лидеры опубликовали свои заявления в X.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила об облегчении в связи с тем, что все присутствующие на мероприятии, в том числе и президент США Трамп, находятся в безопасности. Она пожелала выздоровления раненому офицеру Секретной службы США и осудила проявления политического насилия.

"Политическому насилию нет места в демократии. Мероприятие, призванное почтить свободную прессу, никогда не должно превращаться в место страха", – написала Каллас.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила благодарность правоохранителям и спасателям за оперативную реакцию и заявила об облегчении от того, что супруги Трампы и гости мероприятия находятся в безопасности.

"Насилию нет места в политике, никогда", – добавила глава Еврокомиссии.

Премьер-министр Испании Педро Санчес, с которым американский президент неоднократно конфликтовал, осудил нападение в Вашингтоне, заявив, что насилие "не является выходом".

"Насилие никогда не является выходом. Человечество сможет двигаться вперед только благодаря демократии, сосуществованию и миру", – подчеркнул Санчес.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что был "шокирован" событиями в Вашингтоне, и выразил облегчение, что никто из присутствующих на мероприятии не пострадал.

"Любое посягательство на демократические институты или на свободу прессы должно быть осуждено самым решительным образом", – добавил Стармер.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также осудил стрельбу, произошедшую в Вашингтоне на мероприятии с участием американского президента.

Как сообщалось, вечером 25 апреля в Вашингтоне во время ужина корреспондентов Белого дома в отеле, где находился президент США Дональд Трамп с первой леди Меланией Трамп, раздались выстрелы; их экстренно эвакуировали.

По данным правоохранительных органов, нападавшем оказался 31-летний учитель Коул Томас Аллен из Торранса, штат Калифорния. Его задержали. Мотивы нападавшего неизвестны.

Трамп, комментируя инцидент после эвакуации, предположил, что именно он мог быть целью нападавшего.