США сообщили о перехвате танкера "теневого флота" Ирана

25 апреля военные США перехватили судно M/V Sevan, которое находится под санкциями Вашингтона за перевозку иранских энергоносителей и относится к "теневому флоту".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил США.

Отмечается, что 24 апреля судно вошло в список из 19 судов "теневого флота", на которые Министерство финансов США наложило санкции за деятельность, связанную с транспортировкой иранских энергетических ресурсов, нефтепродуктов и газовых продуктов на миллиарды долларов.

Танкер был перехвачен накануне в Аравийском море. Перехват осуществлял вертолет Военно-морских сил США с ракетного эсминца USS Pinckney (DDG 91).

Отмечается, что сейчас судно выполняет указания американских военных и возвращается обратно в Иран под сопровождением.

В Центральном командовании добавили, что Вооруженные силы США продолжают обеспечивать соблюдение санкций и осуществляют блокаду судов, входящих в иранские порты или выходящих из них. С начала блокады, объявленной президентом США Дональдом Трампом 13 апреля, было перенаправлено 37 судов.

На прошлой неделе Министерство обороны США сообщило, что американские военные осуществили перехват судна M/T Tifani, которое находится под санкциями из-за перевозки иранской нефти.

В конце февраля военные Пентагона задержали в Индийском океане нефтяной танкер Bertha из-за нарушения санкций, введенных администрацией США.

Еще ряд танкеров, подпадающих под санкции, были задержаны в январе, в том числе и судно "теневого флота" РФ.