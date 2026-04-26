Посол України в США перебувала на заході за участю Трампа, де сталася стрілянина

Посол України в США Ольга Стефанішина розповіла, що була присутня на вечері кореспондентів Білого дому у готелі Washington Hilton, де увечері 25 квітня розпочалася стрілянина.

Як пише "Європейська правда", про це Стефанішина повідомила у Facebook.

Посол поділилася кількома світлинами з події – до того, як в будівлі пролунали постріли та після початку стрілянини.

На другому фото помітно, що Стефанішина та чоловік поряд з нею сидять на підлозі, ховаючись від небезпеки.

"З Президентом та Першою леді США все гаразд. Пощастило тим, хто був поряд з українцями", – написала посол України.

Як повідомлялося, вечері 25 квітня під час вечері кореспондентів Білого дому у готелі Washington Hilton, де перебував президент США Дональд Трамп з першою леді Меланією Трамп та посадовцями своєї адміністрації, пролунали постріли. Президента, першу леді та деяких високопосадовців екстрено евакуювали агенти Секретної служби США.

Правоохоронці повідомили, що нападником виявився 31-річний вчитель Коул Томас Аллен з Каліфорнії. Стрілок поранив одного з агентів Секретної служби, йому надають допомогу. Нападника було затримано, його мотиви невідомі.

Сам президент США, коментуючи інцидент після евакуації, припустив, що саме він міг бути ціллю стрілка.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга засудив стрілянину, яка сталася у Вашингтоні на заході за участю американського президента.