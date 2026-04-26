Посол Украины в США присутствовала на мероприятии с участием Трампа, где произошла стрельба

Посол Украины в США Ольга Стефанишина рассказала, что присутствовала на ужине корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton, где вечером 25 апреля началась стрельба.

Как пишет "Европейская правда", об этом Стефанишина сообщила в Facebook.

Посол поделилась несколькими фотографиями с места события – до того, как в здании раздались выстрелы, и после начала стрельбы.

На втором фото видно, что Стефанишина и мужчина рядом с ней сидят на полу, прячась от опасности.

"С президентом и первой леди США все в порядке. Повезло тем, кто был рядом с украинцами", – написала посол Украины.

Как сообщалось, вечером 25 апреля во время ужина для корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton, где находился президент США Дональд Трамп с первой леди Меланией Трамп и чиновниками своей администрации, раздались выстрелы. Президента, первую леди и некоторых высокопоставленных чиновников экстренно эвакуировали агенты Секретной службы США.

Правоохранители сообщили, что напавшим оказался 31-летний учитель Коул Томас Аллен из Калифорнии. Стрелок ранил одного из агентов Секретной службы, ему оказывают помощь. Нападавший был задержан, его мотивы неизвестны.

Сам президент США, комментируя инцидент после эвакуации, предположил, что именно он мог быть целью стрелка.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига осудил стрельбу, произошедшую в Вашингтоне на мероприятии с участием американского президента.