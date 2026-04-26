В Естонії закликали до жорсткіших санкцій проти енергетики Росії у річницю аварії на ЧАЕС

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна у річницю Чорнобильської катастрофи виступив за жорсткіші санкції проти російського енергетичного сектору та ізоляцію Росії на міжнародних енергетичних форумах.

Цю заяву він опублікував на платформі X, повідомляє "Європейська правда".

Глава МЗС Естонії зазначив, що світ продовжує відчувати наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції, спричиненій недбалістю радянського режиму.

Тсахкна наголосив, що російські атаки на енергетику України та окупація Запорізької АЕС свідчать про те, що Кремль не засвоїв уроків 1986 року, а його дії підвищують ризик нової ядерної катастрофи.

Міністр закликав Москву вивести свої війська з усіх енергетичних об’єктів України та виступив за посилення санкцій проти енергосектору РФ.

"Нам потрібні більш жорсткі санкції проти російського енергетичного сектору, а також постійні зусилля з метою ізоляції Росії на міжнародних енергетичних форумах. Ми не повинні допустити повторення трагедії Чорнобиля", – написав естонський міністр.

Президент Литви Гітанас Науседа у річницю аварії на Чорнобильській атомній електростанції закликав до рішучих заходів проти Росії за її використання атомної енергетики у військових цілях, зокрема до запровадження санкцій проти "Росатому".

Також писали, що Державний департамент США виступив із заявою до 40-ї річниці Чорнобильської катастрофи, в якій наголосив на пріоритетності ядерної безпеки на ЧАЕС та в усьому світі.

Напередодні глава дипломатії ЄС Кая Каллас та Європейська комісія виступили зі спільною заявою до 40-ї річниці Чорнобильської катастрофи, в якій закликали Росію зупинити атаки на ядерні об’єкти в Україні.