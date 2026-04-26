В Эстонии призвали к ужесточению санкций против российской энергетики в годовщину аварии на ЧАЭС

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна в годовщину Чернобыльской катастрофы выступил за ужесточение санкций против российского энергетического сектора и изоляцию России на международных энергетических форумах.

Это заявление он опубликовал на платформе X, сообщает "Европейская правда".

Глава МИД Эстонии отметил, что мир продолжает ощущать последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции, вызванной халатностью советского режима.

Тсахкна подчеркнул, что российские атаки на энергетику Украины и оккупация Запорожской АЭС свидетельствуют о том, что Кремль не усвоил уроки 1986 года, а его действия повышают риск новой ядерной катастрофы.

Министр призвал Москву вывести свои войска со всех энергетических объектов Украины и выступил за ужесточение санкций против энергосектора РФ.

"Нам нужны более жесткие санкции против российского энергетического сектора, а также постоянные усилия по изоляции России на международных энергетических форумах. Мы не должны допустить повторения трагедии Чернобыля", – написал эстонский министр.

Президент Литвы Гитанас Науседа в годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции призвал к решительным мерам против России за использование ею атомной энергетики в военных целях, в частности к введению санкций против "Росатома".

Также сообщалось, что Государственный департамент США выступил с заявлением к 40-й годовщине Чернобыльской катастрофы, в котором подчеркнул приоритетность ядерной безопасности на ЧАЭС и во всем мире.

Накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас и Европейская комиссия выступили с совместным заявлением к 40-й годовщине Чернобыльской катастрофы, в котором призвали Россию прекратить атаки на ядерные объекты в Украине.