Санду рассказала в Киеве о планах в отношении Приднестровья и роли Украины в этом процессе

Президент Молдовы Майя Санду считает, что мирное урегулирование конфликта в непризнанном Приднестровье возможно благодаря тому, что Украина удерживает российскую армию вдали от границ Молдовы.

Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Санду подтвердила информацию, которую ранее публиковала "Европейская правда" о том, что Молдова обсуждает вопрос реинтеграции Приднестровья с партнерами из Европейского Союза.

"Мы обсуждали этот вопрос, в частности с нашими партнерами из ЕС, и все мы согласны, что нам нужен процесс, благодаря которому произойдет демилитаризация региона, деолигархизация и демократизация, и для реализации этого этапа нам понадобится международная поддержка – именно это мы сейчас обсуждаем, прежде всего с ЕС. Итак, это часть дискуссии о планах реинтеграции", – сказала Санду.

Также она прокомментировала вопрос о вкладе Украины в этот процесс.

"Самый большой вклад, который Украина уже вносит, заключается в том, что она удерживает российскую армию вдали от границ и тем самым позволяет нам искать мирное решение конфликта, и мы это очень ценим", – отметила она.

Также этот вопрос прокомментировал президент Владимир Зеленский.

"Что касается международного механизма, этот вопрос, безусловно, в первую очередь касается Молдовы. И понятно почему. И это честно, справедливо, иначе просто не может быть. Для нас вопрос Приднестровья – это всегда вопрос безопасности на наших границах", – отметил он.

Недавно Молдова объявила персонами нон грата представителей командования оперативной группы российских войск (ОГРВ), незаконно размещенной в непризнанном Приднестровье.

