Стармер й Трамп обговорили необхідність відновлення судноплавства в Ормузькій протоці

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент США Дональд Трамп у неділю, 26 квітня, обговорили нагальну необхідність відновлення судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це повідомив речник Стармера, передає Reuters, пише "Європейська правда".

За словами речника, Стармер поділився із Трампом останніми досягненнями щодо його спільної ініціативи з президентом Франції Емманюелем Макроном щодо відновлення свободи судноплавства.

"Лідери обговорили нагальну необхідність відновлення судноплавства в Ормузькій протоці, з огляду на серйозні наслідки для світової економіки та вартості життя людей у Великій Британії та в усьому світі", – сказав він.

За даними ЗМІ, американській військові виявили, що сили Корпусу вартових ісламської революції цього тижня встановили в Ормузькій протоці нові міни.

17 квітня прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що "як тільки дозволять умови", Франція та Велика Британія розпочнуть суто оборонну військову місію з метою захисту свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

За даними видання The Times, Україна готова направити в Ормузьку протоку для розмінування свої мінні тральники з Британії.