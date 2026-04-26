Стармер и Трамп обсудили необходимость возобновления судоходства в Ормузском проливе

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп в воскресенье, 26 апреля, обсудили насущную необходимость возобновления судоходства в Ормузском проливе.

Об этом сообщил пресс-секретарь Стармера, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

По словам пресс-секретаря, Стармер поделился с Трампом последними достижениями в рамках его совместной инициативы с президентом Франции Эммануэлем Макроном по восстановлению свободы судоходства.

"Лидеры обсудили насущную необходимость возобновления судоходства в Ормузском проливе, учитывая серьезные последствия для мировой экономики и жизни людей в Великобритании и во всем мире", – сказал он.

По данным СМИ, американские военные обнаружили, что силы Корпуса стражей исламской революции на этой неделе установили в Ормузском проливе новые мины.

17 апреля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "как только позволят условия", Франция и Великобритания начнут чисто оборонительную военную миссию с целью защиты свободы судоходства в Ормузском проливе.

По данным издания The Times, Украина готова направить в Ормузский пролив для разминирования свои минные тральщики из Великобритании.