В Румунії соціал-демократи і ультраправі разом готують вотум недовіри уряду

Соціал-демократична партія (PSD) Румунії, яка минулого тижня вийшла з уряду, та ультраправа партія AUR заявили в понеділок, 27 квітня, що розпочали технічну підготовку для оголошення вотуму недовіри кабінету Іліє Боложана.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi 24.

Про спільне рішення з наміром повалити уряд оголосили законодавці Маріан Нячу (PSD) та Петрішор Пею (AUR).

"Після низки обговорень було вирішено, що я та Петрішор Пею займемося технічною частиною спільної резолюції про недовіру", – заявив Маріан Нячу, колишній віцепрем'єр в уряді Боложана.

"Ми робимо спільний крок щодо підготовки резолюції про недовіру, щоб подати її на обговорення у травні", – додав Петрішор Пею.

Обидві партії, ідеологічні супротивники, вирішили скласти спільний текст вотуму, щоб не ризикувати подати два вотуми і щоб обидва не провалилися.

20 квітня Соціал-демократична партія Румунії проголосувала за відкликання своєї підтримки прем'єра Іліє Боложана та закликала його подати у відставку

Сім міністрів від Соціал-демократичної партії, яка була найбільшою в коаліції, подали у відставку 23 квітня.

Уряд Румунії може бути відправлений у відставку через вотум недовіри, підтриманий більшістю у парламенті. Потрібний поріг – 233 голоси депутатів і сенаторів. PSD і AUR разом мають орієнтовно 220 голосів: 156 у Палаті депутатів і 64 у Сенаті. Для успішного вотуму недовіри нинішньому уряду їм бракує щонайменше 13 голосів.

Соціал-демократи виступають проти політики уряду щодо підвищення податків, скорочення державного апарату, перегляду соціальних витрат, обмеження бюджетних привілеїв, аудиту державних компаній, посилення контролю за витратами та навіть проти спроб прив’язати управління публічними ресурсами до показників ефективності.

