В Румынии социал-демократы и ультраправые вместе готовят вотум недоверия правительству

Социал-демократическая партия (PSD) Румынии, которая на прошлой неделе вышла из правительства, и ультраправая партия AUR заявили в понедельник, 27 апреля, что начали техническую подготовку для объявления вотума недоверия кабинету Илие Боложана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi 24.

О совместном решении с намерением свергнуть правительство объявили законодатели Мариан Нячу (PSD) и Петришор Пею (AUR).

"После ряда обсуждений было решено, что я и Петришор Пею займемся технической частью совместной резолюции о недоверии", – заявил Мариан Нячу, бывший вице-премьер в правительстве Боложана.

"Мы делаем совместный шаг по подготовке резолюции о недоверии, чтобы подать ее на обсуждение в мае", – добавил Петришор Пею.

Обе партии, идеологические противники, решили составить совместный текст вотума, чтобы не рисковать подать два вотума и чтобы оба не провалились.

20 апреля Социал-демократическая партия Румынии проголосовала за отзыв своей поддержки премьера Илие Боложана и призвала его подать в отставку

Семь министров от Социал-демократической партии, которая была крупнейшей в коалиции, подали в отставку 23 апреля.

Правительство Румынии может быть отправлено в отставку из-за вотума недоверия, поддержанного большинством в парламенте. Нужный порог – 233 голоса депутатов и сенаторов. PSD и AUR вместе имеют ориентировочно 220 голосов: 156 в Палате депутатов и 64 в Сенате. Для успешного вотума недоверия нынешнему правительству им не хватает минимум 13 голосов.

Социал-демократы выступают против политики правительства по повышению налогов, сокращению государственного аппарата, пересмотру социальных расходов, ограничению бюджетных привилегий, аудиту государственных компаний, усилению контроля за расходами и даже против попыток привязать управление публичными ресурсами к показателям эффективности.

