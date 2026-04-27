Украина и Норвегия запускают первое совместное производство mid-strike дронов

Украина и Норвегия создают первое совместное производство украинских беспилотников: планируют изготовить несколько тысяч дронов mid-strike на территории Норвегии.

Об этом сообщили в понедельник в Министерстве обороны Украины, пишет "Европейская правда".

Вся продукция, изготовленная в рамках проекта, будет передана Силам обороны Украины.

Проект будет профинансирован норвежской стороной за счет средств, которые направляются дополнительно к ранее предусмотренным $7 млрд оборонной поддержки Украины в 2026 году.

Соответствующее соглашение подписали в Киеве посол Норвегии в Украине Ларс Рагнар Аалеруд Хансен и заместитель Министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Боев.

Соглашение открывает возможность масштабирования производства украинских технологий, которые уже доказали свою эффективность на поле боя, и усиления оборонных возможностей обеих стран.

В этом году Норвегия в целом планирует направить более $1,5 млрд на закупку вооружения украинского производства для Сил обороны Украины.

Ожидается, что первые системы, изготовленные в Норвегии, будут переданы Силам обороны Украины уже к лету этого года.

Соглашение также предусматривает развитие комплексного промышленного сотрудничества, включая проведение исследований.

Напомним, 14 апреля Украина и Норвегия подписали декларацию об оборонном партнерстве. В декларации Норвегия, среди прочего, обязуется поддерживать производство украинских дронов, а Украина обязуется делиться с Норвегией полученным опытом, данными и другими сведениями.