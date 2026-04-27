У Єврокомісії підтвердили зустріч фон дер Ляєн та Мадяра 29 квітня у Брюсселі

Речник Європейської комісії підтвердив плани президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн зустрітися у середу, 29 квітня, в Брюсселі з майбутнім прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл 27 квітня.

Під час зустрічі фон дер Ляєн та Мадяра 29 квітня буде обговорюватися, зокрема, розблокування коштів Європейського Союзу, які призначені для Угорщини.

"Ці зустрічі повністю зосереджені на тому, як рухатися вперед і як досягти значущого прогресу, зокрема у розблокуванні коштів ЄС, які зарезервовані для Угорщини", – розповів Гілл.

У Єврокомісії відмовилися повідомити, чи буде предметом дискусії між Мадяром та фон дер Ляєн питання розблокування відкриття перемовних кластерів у перемовинах України про вступ до ЄС, заблокованих чинним урядом Угорщини.

Він підкреслив, що Єврокомісія "хоче взаємодіяти дуже структуровано і цілеспрямовано з новим угорським урядом, щоб переконатися, що на найранішій стадії будуть вжиті всі необхідні заходи, аби народ Угорщини, для чиєї користі ці кошти були призначені, міг скористатися ними якомога раніше".

"Коли буде щось більше сказати, ми скажемо більше, але зараз ми не будемо говорити нічого, окрім цього", – резюмував Гілл.

За даними ЗМІ, після перемоги партії "Тиса" на парламентських виборах 12 квітня, Європейська комісія висунула Мадяру 27 умов для розблокування коштів для Угорщини, серед яких – перевірки щодо боротьби з корупцією та скасування рішень ще чинного прем’єр-міністра Орбана, які вважаються такими, що порушують правила ЄС.

17-18 квітня делегація Європейської комісії відвідала Будапешт, де провела технічні зустрічі з майбутнім прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром та його командою, зокрема щодо розблокування коштів ЄС.