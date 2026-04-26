Мадяр наступного тижня їде до Брюсселя на переговори з главою Єврокомісії

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр оголосив, що у середу відвідає Брюссель, де зустрінеться з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн для неформальних переговорів.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Facebook.

Як зазначив лідер "Тиси", головною темою обговорення буде розблокування коштів з фондів ЄС для Угорщини. Йдеться про понад 35 млрд євро, які Брюссель заморозив через занепокоєння щодо ситуації з корупцією та верховенством права в Угорщині.

"У нас немає часу на зволікання", – написав Мадяр.

За даними ЗМІ, після перемоги партії "Тиса" на парламентських виборах 12 квітня, Європейська комісія висунула Мадяру 27 умов для розблокування коштів для Угорщини, серед яких – перевірки щодо боротьби з корупцією та скасування рішень ще чинного прем’єр-міністра Орбана, які вважаються такими, що порушують правила ЄС.

17-18 квітня делегація Європейської комісії відвідала Будапешт, де провела технічні зустрічі з майбутнім прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром та його командою, зокрема щодо розблокування коштів ЄС.