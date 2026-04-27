В Еврокомиссии подтвердили встречу фон дер Ляйен и Мадьяра 29 апреля в Брюсселе

Пресс-секретарь Европейской комиссии подтвердил планы председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен встретиться в среду, 29 апреля, в Брюсселе с будущим премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", заявил заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Олоф Хилл 27 апреля.

Во время встречи фон дер Ляйен и Мадьяр 29 апреля будут обсуждать, в частности, разблокирование средств Европейского Союза, предназначенных для Венгрии.

"Эти встречи полностью сосредоточены на том, как двигаться вперед и как достичь значимого прогресса, в частности в разблокировании средств ЕС, зарезервированных для Венгрии", – рассказал Хилл.

В Еврокомиссии отказались сообщить, станет ли предметом дискуссии между Мадьяром и фон дер Ляйен вопрос разблокирования переговорных кластеров в переговорах Украины о вступлении в ЕС, заблокированных действующим правительством Венгрии.

Он подчеркнул, что Еврокомиссия "хочет взаимодействовать очень структурированно и целенаправленно с новым венгерским правительством, чтобы убедиться, что на самой ранней стадии будут приняты все необходимые меры, чтобы народ Венгрии, в интересах которого эти средства были предназначены, мог воспользоваться ими как можно раньше".

"Когда будет что-то большее сказать, мы скажем больше, но сейчас мы не будем говорить ничего, кроме этого", – резюмировал Хилл.

Как сообщала "Европейская правда", в среду, 29 апреля, президент Еврокомиссии вернется из Страсбурга в Брюссель, чтобы встретиться с будущим премьером Венгрии Петером Мадьяром.

По данным СМИ, после победы партии "Тиса" на парламентских выборах 12 апреля, Европейская комиссия выдвинула Мадьяру 27 условий для разблокирования средств для Венгрии, среди которых – проверки по борьбе с коррупцией и отмена решений еще действующего премьер-министра Орбана, которые считаются нарушающими правила ЕС.

17-18 апреля делегация Европейской комиссии посетила Будапешт, где провела технические встречи с будущим премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром и его командой, в частности по вопросу разблокирования средств ЕС.