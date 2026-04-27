У Латвії 23-річного чоловіка затримали за зрив прапора України

У латвійському місті Даугавпілс правоохоронці затримали 23-річного чоловіка, який зірвав та розірвав державний прапор України.

Про це йдеться у публікації Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Інцидент стався ще вранці 17 березня. Співробітниця одного з місцевих підприємств виявила, що український стяг, який був встановлений поруч із латвійським прапором, зірваний та понівечений. Про акт вандалізму негайно повідомили правоохоронні органи.

У ході розслідування правоохоронці встановили ймовірного винуватця, і 23 квітня затримали чоловіка 2003 року народження, якого помістили в ізолятор тимчасового утримання, повідомили у поліції агентству LETA.

Співробітники Південно-Латгальського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 78 Кримінального кодексу. Вона передбачає відповідальність за дії, спрямовані на розпалювання національної, етнічної, расової або релігійної ненависті чи ворожнечі.

За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років, короткострокового позбавлення волі, пробаційного нагляду, громадських робіт або штрафу.

Даугавпілс – друге за величиною місто Латвії. У минулому зловмисники малювали на фасадах будівель цього міста символи російської агресії.

Також раніше у Латвії вже засудили на 4,5 роки чоловіка, який зірвав у Даугавпілсі прапор України і прославляв війну.