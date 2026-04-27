В Латвии задержали 23-летнего мужчину за срыв флага Украины

В латвийском городе Даугавпилс правоохранители задержали 23-летнего мужчину, который сорвал и разорвал государственный флаг Украины.

Инцидент произошел еще утром 17 марта. Сотрудница одного из местных предприятий обнаружила, что украинский флаг, который был установлен рядом с латвийским флагом, сорван и изрезан. Об акте вандализма немедленно сообщили правоохранительные органы.

В ходе расследования правоохранители установили вероятного виновника и 23 апреля задержали мужчину 2003 года рождения, которого поместили в изолятор временного содержания, сообщили в полиции агентству LETA.

Сотрудники Южно-Латгальского отделения полиции возбудили уголовное дело по части первой статьи 78 Уголовного кодекса. Она предусматривает ответственность за действия, направленные на разжигание национальной, этнической, расовой или религиозной ненависти или вражды.

За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, краткосрочного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или штрафа.

Даугавпилс – второй по величине город Латвии. В прошлом злоумышленникирисовали на фасадах зданий этого города символы российской агрессии.

Также ранее в Латвии уже приговорили к 4,5 годам мужчину, который сорвал в Даугавпилсе флаг Украины и прославлял войну.