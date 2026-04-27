Україна направила до ЄС запит на виплату 2,7 млрд євро в обмін на ухвалені закони

Уряд України направив до Європейської комісії необхідні документи для отримання 2,7 млрд євро у рамках механізму Ukraine Facility, на які Україна може претендувати після нещодавнього завершення ряду реформ.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє у Брюсселі 27 квітня.

Україна звернулася до ЄС з проханням перерахувати їй 2,7 млрд євро після успішного ухвалення низки законопроєктів в рамках механізму фінансування Ukraine Facility.

"Щодо 2,7 млрд, я можу підтвердити, що Україна справді подала свій запит на платіж. Зараз ми обробляємо цей запит", – повідомив Мерсьє.

Він додав, що наразі не може надати конкретну оцінку запиту та дату, коли саме Україна може отримати ці кошти.

Як повідомляла "Європейська правда", єврокомісарка з питань розширення Марта Кос вже заявила, що Україна останніми тижнями здійснила низку реформ, які дають можливість ЄС виділити 2,7 млрд євро для українського бюджету.

Також повідомлялося, що Європейський Союз цього року виплатить Україні 16,7 млрд євро бюджетної підтримки з кредиту в 90 млрд євро, половина з якої надійде трьома траншами через інструмент макрофінансової допомоги (МФД).

Про амбітні плани ЄС з фінансування України у наступні два роки читайте у матеріалі "ЄвроПравди" – "Дружба", зброя та реформи. На яких умовах ЄС дасть Україні 90 млрд євро та куди підуть гроші.