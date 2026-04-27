Украина направила в ЕС запрос на выплату 2,7 млрд евро в обмен на принятые законы

Правительство Украины направило в Европейскую комиссию необходимые документы для получения 2,7 млрд евро в рамках механизма Ukraine Facility, на которые Украина может претендовать после недавнего завершения ряда реформ.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье в Брюсселе 27 апреля.

Украина обратилась к ЕС с просьбой перечислить ей 2,7 млрд евро после успешного принятия ряда законопроектов в рамках механизма финансирования Ukraine Facility.

"По поводу 2,7 млрд я могу подтвердить, что Украина действительно подала свой запрос на платеж. Сейчас мы обрабатываем этот запрос", – сообщил Мерсье.

Он добавил, что пока не может предоставить конкретную оценку запроса и дату, когда именно Украина может получить эти средства.

Как сообщала "Европейская правда", еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос уже заявила, что Украина в последние недели осуществила ряд реформ, которые дают возможность ЕС выделить 2,7 млрд евро для украинского бюджета.

Также сообщалось, что Европейский Союз в этом году выплатит Украине 16,7 млрд евро бюджетной поддержки из кредита в 90 млрд евро, половина из которой поступит тремя траншами через инструмент макрофинансовой помощи (МФП).

