Білий дім проведе нараду щодо безпеки президента після стрілянини у Вашингтоні

Керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлз цього тижня збере нараду служб безпеки після того, як під час заходу за участю президента США Дональда Трампа у вашингтонському готелі відбулася стрілянина.

Про це, як пише "Європейська правда", агенції Reuters повідомив посадовець адміністрації.

Очікується, що Вайлз на початку тижня зустрінеться з керівництвом Секретної служби та Міністерства внутрішньої безпеки, щоб обговорити протокол та практику для проведення важливих заходів за участю американського президента.

Посадовець додав, що на зустрічі розглянуть заходи безпеки, застосовані під час нападу у суботу, а також інші можливі дії для гарантування безпеки майбутніх подій.

Як повідомлялося, увечері 25 квітня у Вашингтоні під час вечері кореспондентів Білого дому у готелі, де перебував президент США Дональд Трамп з першою леді Меланією Трамп, пролунали постріли. Президентське подружжя та високопосадовців адміністрації екстрено евакуювали.

За даними правоохоронців, нападником виявився 31-річний вчитель Коул Томас Аллен з Торранса, штат Каліфорнія, його затримали.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що ціллю стрілянини були Трамп та посадовці його адміністрації.

Також Трамп вважає, що такої стрілянини ніколи не сталося якби на території Білого дому була побудована "велика та захищена бальна зала".