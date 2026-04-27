Белый дом проведет совещание по безопасности президента после стрельбы в Вашингтоне

Руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз на этой неделе соберет совещание служб безопасности после того, как во время мероприятия с участием президента США Дональда Трампа в вашингтонском отеле произошла стрельба.

Об этом, как пишет "Европейская правда", агентству Reuters сообщил чиновник администрации.

Ожидается, что Уайлз в начале недели встретится с руководством Секретной службы и Министерства внутренней безопасности, чтобы обсудить протокол и практику для проведения важных мероприятий с участием американского президента.

Чиновник добавил, что на встрече рассмотрят меры безопасности, примененные во время нападения в субботу, а также другие возможные действия для обеспечения безопасности будущих событий.

Как сообщалось, вечером 25 апреля в Вашингтоне во время ужина корреспондентов Белого дома в отеле, где находился президент США Дональд Трамп с первой леди Меланией Трамп, прозвучали выстрелы. Президентскую чету и высокопоставленных чиновников администрации экстренно эвакуировали.

По данным правоохранителей, нападавшим оказался 31-летний учитель Коул Томас Аллен из Торранса, штат Калифорния, его задержали.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что целью стрельбы были Трамп и чиновники его администрации.

Также Трамп считает, что такой стрельбы никогда не произошло если бы на территории Белого дома был построен "большой и защищенный бальный зал".