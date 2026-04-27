ЗМІ: парламент Британії проголосує за розслідування щодо Стармера у справі про посла у США

Палата громад Великої Британії розгляне можливість розпочати розслідування проти прем’єр-міністра Кіра Стармера через його призначення послом у США Пітера Мендельсона, звинуваченого у зв’язках з сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє газета The Times.

Очікується, що спікер Палати громад Ліндсі Гойл у вівторок розпочне дебати щодо можливого направлення прем'єр-міністра до комітету з привілеїв для подальшого розслідування.

Стармера звинувачують у тому, що він, як вважається, ввів парламент в оману, коли заявив, що у призначенні Мендельсона на посаду посла Британії в США було дотримано належної процедури.

Нещодавно виявлені факти свідчать про те, що Мендельсон перед своїм призначенням на посаду не пройшов перевірку на безпеку, однак посадовці Міністерства закордонних справ не повідомили про це уряд.

Крім того, ексзаступник міністерки закордонних справ Оллі Роббінс, заявив, що процес перевірки Мендельсона відбувався в умовах "постійного тиску" з боку офісу Стармера, де прагнули, щоб той обійняв посаду якомога швидше.

Нова хвиля скандалу довкола експосла в США, який, як вважається, передавав засудженому в США за сексуальні злочини Джеффрі Епштейну деталі чутливих економічних дискусій уряду Британії, поновила заклики до відставки Стармера.

