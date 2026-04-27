СМИ: парламент Британии проголосует за расследование в отношении Стармера по делу о после в США

Палата общин Великобритании рассмотрит возможность начать расследование против премьер-министра Кира Стармера из-за назначения им Питера Мендельсона, обвиняемого в связях с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, послом в США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает газета The Times.

Ожидается, что спикер Палаты общин Линдси Хойл во вторник начнет дебаты о возможном направлении премьер-министра в комитет по привилегиям для дальнейшего расследования.

Стармера обвиняют в том, что он, как считается, ввел парламент в заблуждение, когда заявил, что в назначении Мендельсона на должность посла Британии в США была соблюдена надлежащая процедура.

Недавно выявленные факты свидетельствуют о том, что Мендельсон перед своим назначением на должность не прошел проверку на безопасность, однако чиновники Министерства иностранных дел не сообщили об этом правительству.

Кроме того, экс-заместитель министра иностранных дел Олли Роббинс, заявил, что процесс проверки Мендельсона происходил в условиях "постоянного давления" со стороны офиса Стармера, где стремились, чтобы тот занял должность как можно скорее.

Новая волна скандала вокруг экс-посла в США, который, как считается, передавал осужденному в США за сексуальные преступления Джеффри Эпштейну детали чувствительных экономических дискуссий правительства Британии, возобновила призывы к отставке Стармера.

Подробнее на эту тему – в статье "Черный лебедь" для Стармера: приведет ли дело Эпштейна к отставке премьера Британии.