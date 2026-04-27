Фон дер Ляєн презентує у Європарламенті відповідь ЄС на кризу на Близькому Сході 29 квітня

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн презентує на пленарному засіданні Європейського парламенту у середу, 29 квітня, стратегію ЄС, розроблену у відповідь на кризу на Близькому Сході, зокрема щодо цін на енергоносії та добрива.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл у Брюсселі 27 квітня.

Європарламент обговорить відповідь ЄС на зростання цін на енергоносії та добрива як наслідок війни на Близькому Сході.

"У середу вранці президентка (фон дер Ляєн) візьме участь у пленарних дебатах Європейського парламенту щодо стратегії ЄС у відповідь на поточну кризу на Близькому Сході, її впливу на ціни на енергоносії та наявність добрив", – сказав Гілл.

Він також повідомив, що у вівторок, 27 квітня президентка фон дер Ляєн головуватиме на засіданні Колегії єврокомісарів у Страсбурзі.

Як повідомляла "Європейська правда", напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС готовий співпрацювати з країнами Перської затоки над новими проєктами з постачання енергоносіїв на світові ринки.

Європейська комісія напередодні оприлюднила пакет заходів та рекомендацій, спрямованих на боротьбу з енергетичною кризою у сфері викопного палива, спричиненою війною на Близькому Сході.

Варто нагадати, також у середу, 29 квітня, президентка Єврокомісії планує повернутися в Брюссель, щоб зустрітися з майбутнім прем'єром Угорщини Петером Мадяром.