Италия просит ЕС ослабить бюджетные правила из-за энергокризиса

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в понедельник, 27 апреля, призвал Европейскую комиссию предоставить странам-членам ЕС такие же бюджетные льготы для смягчения последствий стремительного роста цен на энергоносители, которые сейчас предусмотрены для расходов на оборону.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в итальянском городе Пистоя, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Согласно так называемой "национальной предостерегающей клаузуле" (NEC), Европейский Союз позволяет странам превышать лимиты дефицита ЕС или для увеличения расходов на оборону, или для преодоления исключительно неблагоприятных экономических обстоятельств.

"Так же, как ЕС поступил с расходами на оборону, можно сделать с расходами на энергетику", – считает он.

Также итальянский министр заявил, что то, что Италия потратила около 1 млрд евро на снижение акцизных сборов на топливо до 1 мая – это "краткосрочные меры, а не долгосрочные, которые постоянно увеличивают долг Италии".

Как писали, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представит на пленарном заседании Европейского парламента в среду, 29 апреля, стратегию ЕС, разработанную в ответ на кризис на Ближнем Востоке, в частности относительно цен на энергоносители и удобрения.

Также недавно она заявила, что ЕС готов сотрудничать со странами Персидского залива над новыми проектами по поставкам энергоносителей на мировые рынки.