В Эстонии раскритиковали президента за заявления о диалоге с РФ

Председатель Социал-демократической партии Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что высказывания президента Алара Кариса о необходимости диалога с Россией вызывают у него раздражение.

Об этом он заявил в понедельник, 27 апреля, передает ERR, пишет "Европейская правда".

В этот день Карис заявил, что странам Европы стоит уже сейчас планировать свои действия на время, когда закончится российско-украинская война, и свою модель взаимодействия с РФ – поскольку это может произойти быстро и неожиданно.

"Последнее заявление президента Кариса о том, что Эстония и Европа должны быть готовы к диалогу с Россией, вызывает удивление. Я, как и многие эстонцы, не понимаю, в чем заключается программа президента, его общий план", – отреагировал на это Ляэнеметс.

По его мнению, заявления эстонского президента резко расходятся с действующей внешней политикой и политикой безопасности как Эстонии, так и Европы.

Ляэнеметс считает, что парламент и эстонский народ требуют ответов и более широких объяснений от президента.

"Россия надеялась, что Запад в конце концов устанет и сломается. Европа это знает; мы сохраняем единство и стремимся сломать Россию. Сообщение Кариса о подготовке к переговорам противоречит нашим усилиям. Россия воспринимает это как признак раскола в единстве Запада и делает вывод, что военным путем можно в конце концов получить то, чего она хочет. Я не понимаю логики президента Кариса по поводу того, куда это нас должно привести", – заявил политик.

Также он считает, что сейчас в эстонском правительстве нет ни одного человека, который был бы авторитетом в вопросах внешней политики.

"Если переизбрание Алара Кариса на второй срок сведется к выбору между диалогом с Путиным или давлением на Россию, нетрудно угадать, каким будет решение Рийгикогу или Избирательной коллегии", – добавил он.

В начале года Карис и премьер Латвии Эвика Силиня призвали назначить спецпредставителя ЕС для переговоров с Россией.

Напомним, в разведке Эстонии не видят угрозы открытия Россией нового фронта в странах Балтии.