Суд в Германии признал безосновательным контроль на границе с Люксембургом

Административный суд немецкого города Кобленц признал незаконной пограничную проверку на границе между Люксембургом и Германией.

Об этом пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".

Основанием для рассмотрения дела стал иск профессора права Доминика Бродовского, которого в июне 2025 года проверили во время поездки на автобусе из Люксембурга в Саарбрюкен.

Он обжаловал действия полиции, указывая на нарушение норм Шенгенского пограничного кодекса, которые предусматривают отсутствие контроля на внутренних границах ЕС, за исключением особых обстоятельств.

Суд поддержал истца, отметив, что правительство Германии не доказало наличия достаточных оснований для проверок. В частности, как отмечается, не было предоставлено убедительных доказательств того, что рост миграционных потоков представлял реальную угрозу общественной безопасности или перегружал государственные органы.

В то же время в решении отмечается, что само по себе оно не означает автоматической отмены пограничного контроля.

В Министерстве внутренних дел Германии заявили, что проверки будут продолжаться, а правительство обжалует вердикт в высшей инстанции.

Это решение стало не первым в Германии: ранее суды также ставили под сомнение законность проверок на границе с Австрией.

Ранее в Люксембурге выступали против пограничного контроля на внутренних границах ЕС.

В сентябре 2024 года Германия возобновила пограничный контроль на всех сухопутных переходах, расширив предыдущие частичные меры контроля.

Временные меры, направленные на уменьшение нелегальной миграции, уже дважды продлевались.

Данные показывают, что за 15 месяцев с того времени на границе были возвращены десятки тысяч людей и задержаны почти 2000 контрабандистов.

Ранее стало известно, что в Германии количество депортаций людей, которым было отказано в предоставлении убежища, значительно возросло за 2025 год.