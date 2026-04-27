Германия передала Украине три мини-электростанции

Германия передала Украине три когенерационные установки, которые будут направлены на обеспечение потребностей Черниговской области.

Об этом "Европейской правде" сообщили в посольстве Германии.

Всего регион получит 12 тепло– и электрогенерирующих установок от немецкого правительства мощностью 10,5–11,5 МВт. Остальные девять установок будут переданы в ближайшее время.

Эта помощь является частью программы поддержки правительства Германии на 400 млн евро, инициированной этой зимой в ответ на атаки России на критическую инфраструктуру Украины.

После ввода в эксплуатацию эти мини-электростанции помогут обеспечить около 353 тысяч жителей Черниговской области теплом, электроэнергией и чистой водой.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину энергетическая поддержка со стороны Германии превысила 1,2 млрд евро.

Напомним, в январе Германия передала Украине две когенерационные установки для нужд Киева.

Как сообщалось, на прошлой неделе правительство Латвии одобрило поставку Украине электрогенераторов на сумму 1,2 миллиона евро.

А 27 февраля Бельгия передала Киеву четыре генератора общей мощностью 1,62 МВт, которые будут использоваться для нужд коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".