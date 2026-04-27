Глава МИД Германии: нам необходимо ядерное сдерживание

Министр иностранных дел Йоханн Вадефуль подчеркнул необходимость ядерного сдерживания на фоне новых угроз, одновременно отметив приверженность принципу нераспространения ядерного оружия.

Как пишет "Европейская правда", его слова передает Reuters.

Глава немецкого МИДа на этой неделе примет участие во встречах по Договору о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке. Конференция будет искать новые пути защиты достижений Договора и сосредоточится на ядерном разоружении.

В то же время Вадефуль отметил, что Германии необходимо сдерживание на фоне ядерных угроз.

"Пока будут продолжаться ядерные угрозы против нас и наших партнеров, нам понадобится надежный сдерживающий фактор", – сказал чиновник.

Франция и Германия в прошлом месяце объявили о планах углубить сотрудничество в сфере ядерного сдерживания, что ознаменует значительный сдвиг в оборонной политике, поскольку Европа сталкивается с растущими угрозами со стороны России и нестабильностью, связанной с войной в Иране.

Напомним, 2 марта президент Франции, единственной ядерной державы на европейском континенте, Эмманюэль Макрон заявил о планах увеличить количество французских ядерных боеголовок и готовности развернуть ядерное оружие в европейских странах-союзниках.

Макрон назвал восемь стран, заинтересованных в ядерном сдерживании, предложенном Францией.